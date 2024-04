Comment bien choisir sa certification professionnelle ?

Dans un marché du travail de plus en plus compétitif et en constante évolution, les certifications professionnelles jouent un rôle crucial dans la validation des compétences et la reconnaissance des qualifications. Cependant, toutes les certifications ne se valent pas, et une question persiste : ont-elles toutes la même valeur ? C’est sur ce sujet que se penche la deuxième édition du « Journal de l’Emploi » avec Alice Vielajus et Nicolas Bizeul, consultants en ingénierie et politiques de formation chez Centre Inffo.

Dans cette émission ils nous font découvrir tout ce qu’il faut savoir pour bien choisir sa certification professionnelle. Qu’est ce qu’est une RNCP ? Un RSCH ? Qui donne la reconnaissance nationale ? Enregistrer sa certification, c’est facile ? Différences entre les deux répertoires ? Vous aurez réponses à toutes ses questions, Ils vous décryptent tout !