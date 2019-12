AJM : Atelier Jean Maltret

Atelier Jean Maltret (AJM), est une entreprise familiale, fondée en 1965. Elle se situe à Châteauneuf-du-Faou, dans le centre Finistère. Depuis, cette entreprise n’a cessé de grandir, passant de 900 m2 d’atelier à 2 000 m2 et de 3 salariés à 13 CDI auxquels s’ajoutent 2 intérimaires et beaucoup de stagiaires en formation. Car former est un maître mot chez AJM. “Dans nos métiers, trouver des personnes qualifiées est devenu mission impossible. On n’a pas d’autre choix que de recruter des gens motivés et de les former nous-mêmes”, affirme Jean-Claude Maltret, son dirigeant actuel. La formation est donc une évidence qu’elle soit technique pour pallier le déficit de personnes formées en métallerie serrurerie ou centré sur la gestion des ressources humaines, tous en bénéficient et chacun s’y trouve son compte.

Les quatre métiers d’AJM

AJM, c’est quatre métiers : la charpente métallique, la métallerie serrurerie, la chaudronnerie et la maintenance industrielle. Sa situation géographique lui permet de rayonner sur tout l’ouest de la Bretagne. Ses clients sont essentiellement professionnels : industries agro-alimentaires et de l’emballage, industries automobiles, mais aussi l’armée, des artisans (garages, menuiseries…), des commerces, des bureaux et des marchés publics. L’entreprise fait de la construction neuve, mais aussi beaucoup d’extensions ou de réhabilitation de bâtiments.

