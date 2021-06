Business Women: la reprise d’entreprise

La reprise d’entreprise au féminin

Reprendre c’est entreprendre ! Mais rares sont celles qui se lancent dans cette aventure. En effet la reprise d’entreprise est un marché assez confidentiel, mais surtout très masculin ! Pourtant ce marché recèle de véritables opportunités! Pourquoi il y a-t-il aussi peu de repreneur(e)s d’entreprise ?

Pour faire le point sur la reprise d’entreprise au féminin, Linda Labidi reçoit dans Business Women :

– Chantal CORBET, Business Mentor, Associée-Référente Île-de-France de AdInvest France

– Claire PERRIN, Présidente ERIC France – Logiciel GID

Business Women : Claire Perrin, présidente d’Eric France

Après un parcours dans différentes entreprises privées, Claire Perrin reprend, en novembre 2020, la direction de la société ERIC France. C’est une société spécialisée dans le domaine médical et éditrice de la suite de logiciel dentaire GID, de vente de matériel informatique et d’imagerie. Une belle aventure qui s’est réalisée avec du temps. Et surtout avec une belle rencontre avec le cédant de l’entreprise. Claire Perrin est lauréate du Réseau Entreprendre, qui accompagne les entrepreneurs (créateurs et repreneurs) à potentiel de création d’emplois pour les aider à réussir leur création, reprise ou croissance d’entreprise.

Business Women : Chantal Corbet Business Mentor, référente Île-de-France d’AdInvest.

Après avoir travaillé pendant une trentaine d’années au sein de grands groupes financiers, Chantal Corbet adhère au réseau Femmes Business Angels, dont elle devient ensuite Vice-Présidente. C’est à cette époque qu’elle commence à mentorer bénévolement des dirigeants d’entreprises.

En 2019, elle décide de faire du mentorat sa profession. Depuis cette date, elle mentore à titre professionnel des dirigeants de TPE/PME pour le groupe ADINVEST-INTERNATIONAL, spécialisé entre autres dans l’accompagnement à la cession et à la reprise d’entreprises.

Business Women : Estelle Le Pape Présidente de MCA PROCESS

Dans cette émission vous pourrez découvrir le portrait l’Estelle le Pape . Cette biochimiste de formation, ne s’était jamais imaginée dirigeante de l’entreprise créée par son père en 1985. Mais l’intérêt pour le commerce international et une expérience en job d’été sur l’une des chaînes de production de l’entreprise ont tout changé. Aujourd’hui elle dirige une entreprise de 60 salariés, spécialisée dans la fabrication de process automatisés pour l’industrie agro-alimentaire. Dans son témoignage elle explique son parcours au sein de l’entreprise et les nouvelles impulsions stratégiques qu’elle a mis en place. Elle donne également ses impressions sur son statut de femmes chef d’entreprise.