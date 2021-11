Business Women avec Carole Gaillard fondatrice de Chais Elles

Business Women: Se reconvertir, faire de sa passion son métier!

Faire de sa passion son métier, se reconvertir, monter son projet d’entreprise et tout cela à 50 ans! C’est possible! C’est ce qu’a réalisé Carole Gaillard en créant Chais Elle. Carole Gaillard est l’invitée de Linda Labidi dans Business Women.

Chais Elles, est une activité événementielle qui met en lumière l’univers du vin avec des femmes (Femmes vigneronnes, etc.).

Ce concept Carole Gaillard l’a créé en 2013 à Nantes. Mais depuis, la société a évolué. Au départ l’activité était centrée sur l’organisation d’un salon des femmes vigneronnes et de sessions de dégustation.

Après un déménagement à Paris, l’activité a évolué, et c’est devenu une société d’organisation évènementielle autour vin et des femmes, intervenant jusqu’en Asie. Avec la Crise sanitaire Carole a dû s’adapter! Aujourd’hui, Chais Elles propose également une boutique en ligne et réalise du conseil aux restaurants sur leur carte de vin.

Un parcours riche en rebondissements que Carle Gaillard vous raconte dans Business Women.

