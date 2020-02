Artisanat : + 40 % d’apprentis d’ici 2022

L’apprentissage : une formation qui a fait ses preuves.

Les CMA, Chambres de Métiers et de l’Artisanat restent un acteur incontournable dans la formation des jeunes en apprentissage. En effet, les entreprises artisanales forment chaque année 140 000 apprentis soit 35 % des apprentis en France. La formation par l’apprentissage a fait ses preuves : 85% des jeunes qui passent par l’apprentissage trouvent un emploi. C’est pourquoi, investir dans l’apprentissage, c’est lutter contre le chômage. Et lutter contre le chômage, c’est relancer l’économie du pays. Alors, le réseau des CMA s’est engagé à participer à la formation de 40 % d’apprentis de plus d’ici 2022 passant ainsi de 140 000 à 200 000 jeunes formés dans les entreprises artisanales.

Label Entreprise vous propose un coup de projecteur sur ce lien fort entre les CMA et la formation des jeunes apprentis en compagnie de :

-Regis Penneçot, président de la CMA de Côte-d’Or,

– et Yann Durand, directeur formation initiale emploi au sein de la même chambre.

