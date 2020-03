PPA Business School, 100% alternance 100% business !

PPA Business School, une formation gratuite aux métiers du commerce

Nichée au coeur du 14ème arrondissement, près du Parc Montsouris, PPA Business School propose une pédagogie centrée sur la pratique. En effet, cette école propose des cursus uniquement en alternance. De la 1ère année de bachelor jusqu’au mastère 2, PPA initie ses étudiants au monde travail et de l’entreprise pour les former au mieux. Une alternance entre cours théoriques et pratiques à l’école, jusqu’au monde concret de l’entreprise. PPA, école du réseau GES, compte aujourd’hui près de 3 000 étudiants pour 10 bachelors et 12 mastères spécialisés. Du management, au commerce international, de la finance à la communication, PPA propose une large palette de formation, accompagné d’intervenants professionnels. De plus, cette école est aujourd’hui dotée d’un réseau de 3 500 entreprises partenaires. Afin d’accompagner au mieux les étudiants dans la poursuite de leurs études. L’équipe pédagogique met à coeur d’intégrer les étudiants à la vie de leur école. Ainsi, ils sont en charge des évènements et de leur organisation (Burger Toqués, E-Fashion Awards…), toujours dans une philosophie de pédagogie « en mode projet ». Et parce la vie de PPA ne s’arrête pas à Paris, l’école dispose de nombreux campus à travers la France, pour accompagner et former tous les étudiants.

Une porte ouverte digitale dans Learning Live

Learning Live est allé à la rencontre de PPA, son équipe et ses étudiants. Une porte ouverte pour découvrir l’univers de l’école, les nouveaux locaux aux allures de start-up et cette pédagogie immersive. Une émission à voir ou revoir ici.

