SOS Campagne: Bar Restaurant multiservices avec licence IV – Possibilité de créer un hébergement

La commune du Girouard est une charmante commune rurale de Vendée de plus de 1 000 habitants, située à 10 minutes de la 2×2 voies des Sables d’Olonne et de la Roche sur Yon (Nantes).

SOS Campagne : En vue de son projet de création d’un commerce de proximité (bar, restaurant, hôtel, épicerie de première nécessité), la commune recherche un exploitant qui pourra suivre l’évolution des travaux de rénovation et de création avant la prise de fonction prévue fin 2019.

L’idéal serait un candidat sensible au milieu rural souhaitant proposer une cuisine familiale, menus pour les entreprises et plats à la carte. Avoir un esprit innovant, être commerçant et posséder un savoir-faire confirmé.

A titre indicatif, le commerce pourrait être ouvert du mardi au vendredi pour les menus du jour et sur réservation les soirs de la semaine, le week-end et le dimanche midi pour les plats à la carte pour cibler une clientèle locale, environnante et touristique.

Le bâtiment entièrement refait à neuf et équipé sera situé place Saint Généreux, au cœur du bourg, à un emplacement idéal avec des places de stationnement gratuites, proche de l’Agence Postale, de la Bibliothèque, de la Mairie, du Château Gaillard (composé de 2 salles de location de 60 m²), du pigeonnier et de l’ancien four à pain.

A 200 m du projet, une aire de camping-caristes et une salle socioculturelle composée d’une salle de réception de 250 m² pouvant accueillir 250 à 300 personnes assises.

Le parcours pédagogique « Le P’tit Val Gaillard » et le sentier de randonnée pédestre « La Vallée de la Ciboule » longent le Château Gaillard, et amènent ainsi un potentiel de promeneurs.

Le local se composera d’une salle de restauration, cuisine, bar, salle épicerie, et d’une partie hôtellerie (3 chambres) avec un accès indépendant par l’arrière du bâtiment et un direct au commerce.

La licence IV est mise à disposition par la commune.

Envie d’une nouvelle vie ? Elle est ICI !!!

Tout projet d’activité est à étudier.

N’hésitez pas à les contacter.

Candidature :

lettre de motivation, CV et description de votre avant-projet à envoyer à :

c.leray@legirouard.fr et auguste.grit@orange.fr

Clôture des envois : le 17 septembre 2018