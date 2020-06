SOS Campagne: Spa et institut de beauté au cœur de l’Ardèche

Au cœur de l’Ardèche, à 5 km du Cheylard (3.000 habitants), bourg centre avec tous les commerces et services (lycée, hôpital, supermarchés, magasins de proximité, restaurants, cinéma…).

Idéalement situé dans la Vallée de l’Eyrieux, à l’entrée de la base nautique Eyrium (ouverte juin-septembre), aux bords de l’Eyrieux et de la Dolce Via (voie verte traversant l’Ardèche). A côté d’un restaurant ouvert toute l’année.

Espace bien-être à reprendre, combinant un salon de beauté et d’esthétique, avec un espace SPA.

L’espace bien-être, d’une surface de 150 m², est composé d’un espace de vente, de trois cabines de soin, un jacuzzi, un bassin de nage à contre-courant, un sauna, une zone de stockage et une partie privée à l’usage du gérant.

L’institut est hébergé dans un bâtiment datant de 2012 avec grand parking à proximité.

Pas de travaux à prévoir, pas de salarié à reprendre, pas de fonds de commerce à racheter.

Equipements uniques sur le territoire, peu d’investissement à prévoir, fort potentiel de développement de l’activité spa liée à la fréquentation touristique.

Conditions de reprise :

Bail administratif d’un an renouvelable.

Loyer mensuel de 670€ HT incluant l’entretien et le contrôle des installations techniques.

La communauté de communes Val’Eyrieux recherche un-e professionnel-le de l’esthétique et du bien-être, capable de valoriser l’équipement spa auprès d’une clientèle touristique et locale.

Accompagnement à l’installation et à la création d’entreprise assuré par la Communauté de communes Val’Eyrieux et son réseau de partenaires.

Aides financières possibles. Avantages fiscaux et sociaux (situation en ZRR). »