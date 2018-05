SOS Campagne: Epicerie multiservices

A Treban, dans le département de l’Allier, il y a une épicerie multiservices à reprendre.

SOS Campagne : ce commerce de proximité épicerie, tabac, presse, jeux à gratter est situé au cœur de la commune.

L’activité du magasin est diversifiée car elle répond à la demande d’une clientèle locale et fidélisée à laquelle s’ajoute les touristes en période estivale :

– épicerie traditionnelle avec large rayon fromagerie et charcuterie à la coupe,

– des fruits et légumes,

– des produits frais (avec un approvisionnement local en viande).

– Vente de tabac, point presse (quotidien, hebdomadaire, magazine), jeux a gratter.

– Dépôt de pains le mercredi ainsi que durant les périodes de congés de la boulangerie de la commune.

– D’autres services sont proposés parmi lesquels : Dépôt pressing, dépôt couture, vente timbres et cartes téléphoniques, dépôt de gaz, point vert (retrait d’argent possible pour les clients du Crédit Agricole Centre France).

Ce local commercial avec ses vitrines sur un carrefour central du village et sur un axe routier fréquenté, est composé :

d’un magasin de 65 m², d’un bureau de 10 m² et d’une réserve de 10 m².

Chauffage et eau chaude au gaz, climatisation du magasin en cours d’installation.

Le local est équipé d’un système d’alarme et de rideaux métalliques. Le magasin entièrement informatisé conformément à la réglementation en vigueur avec caisse informatisée, logiciel de gestion magasin et pour l’activité tabac.

Aucun investissement matériel à prévoir.

Le magasin est ouvert :

de 7h45 à 12h30 et de 16h à 18h30 du mardi au jeudi,

de 7h45 à 12h30 et de 16h à 19h le vendredi et samedi,

et 8h à 12h le dimanche.

L’ensemble appartient à la mairie.

Vente du fonds de commerce avec le matériel (étalage, vitrine réfrigérée, gondole…) 41 000€ Hors stocks épicerie et tabac.

Loyer du magasin : 227 € HT.

Bail commercial 3/6/9 datant de septembre 2016 à reprendre.