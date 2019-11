SOS Campagne: café restaurant multiservices

Situé dans la vallée de l’Eure, Yermenonville lance un SOS Campagne. Ce charmant village est situé en Eure et Loir à proximité du canal Louis XIV, avec le monument funéraire où repose l’aviatrice Hélène Boucher.

Cette cité se situe à 5 minutes du château de Maintenon et de son aqueduc avec un golf de renommée nationale.

Yermenonville est à 15 km de la cathédrale de Chartres et de son centre historique, à 20 km du château de Rambouillet.

De plus, Yermenonville est proche des zones d’activités d’Epernon, de Maintenon et de Gallardon.

La commune compte 600 habitants avec des artisans et deux écoles.

SOS Campagne: La commune de Yermenonville recherche un gérant pour l’exploitation du café-restaurant multiservices « Le Rafale ».

La commune met en location gérance un local commercial de 240 m² entièrement rénové et équipé (cuisine, bar…), situé sur un axe routier principal.

Le restaurant a une capacité de 80 couverts.

Le bar a une terrasse sur le parvis d’accueil côté rue et une terrasse estivale côté sud sur un terrain de 1.100 m².

Cuisine traditionnelle avec possibilité de développer une activité traiteur.

L’immeuble regroupe :

– une salle de café/bar et restaurant (licence IV mise à disposition)

– une cuisine équipée,

– deux terrasses,

– un relais Poste

– et une épicerie à développer.

Ces équipements sont mis à la disposition du gestionnaire.

Les murs appartiennent à la commune.

Bail commercial avec la commune.