SOS Campagne: Bar restaurant tabac FDJ épicerie

La commune de Taponnat-Fleurignac lance un SOS Campagne. Taponnat Fleurignac est une commune de 1 523 habitants située à 30 km d’Angoulême, 4 km de La Rochefoucauld en Angoumois. Elle est facilement accessible et desservie par la RN 141 notamment.



SOS Campagne: La Commune de Taponnat Fleurignac recherche un exploitant pour son multiple rural bar restaurant tabac FDJ épicerie.



L’établissement, refait à neuf récemment, bénéficie d’une implantation favorable en bord de route départementale, au cœur d’un environnement commercial dans le centre bourg qui a fait l’objet d’un réaménagement significatif.



La municipalité met à disposition un espace bar épicerie, une salle de restaurant d’une capacité de 60 couverts, une cuisine avec mobilier et équipements nécessaires à l’exploitation (chambre froide, hotte, tables inox, piano, four 10 niveaux, lave-vaisselle…), une terrasse extérieure (20 couverts), un espace de stockage.

Un espace de stationnement existe à proximité.

Le petit matériel électroménager et de cuisine, la vaisselle et la décoration reste à charge de l’exploitant.



Logement possible.

Profil de l’exploitant recherché :

Un professionnel de la restauration ayant un réel projet de développement pour ce projet et ces différentes activités.

Il proposera un menu du jour, en priorité pour une restauration traditionnelle de qualité, et envisagera régulièrement des animations à thème.



Loyer commercial : aux environs de 450 €HT/mois

Loyer du logement : à déterminer



Le projet a fait l’objet d’une étude d’implantation tenue à disposition.