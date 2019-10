SOS Campagne: Bar restaurant à Saint Martin d’Estréaux

Saint Martin d’Estréaux est un village actif de 900 habitants avec de nombreux autres commerces et services. On y trouve notamment une supérette, une boulangerie, une boucherie, un médecin, une pharmacie, un tabac-presse…). Saint Martin d’Estreaux est situé aux frontières de l’Allier et de la Loire.

SOS Campagne : Le bar restaurant a été entièrement rénové.

Les locaux sont propriétés de la mairie qui a réalisé une rénovation complète de l’établissement (travaux, équipements et mobilier).

Le commerce a une surface de 200 m² (salle de restaurant 70 à 80 couverts), cuisine, plonge, chambres froides, bar (20 places), grande cave, terrasse sur rue avec tendue neuve.

Terrain de 3 656 m².



Logement à l’étage de 80 m² avec 2 chambres, bureau, séjour –cuisine et salle de bains.

Reprise dans le cadre d’une location gérance

Bar restaurant : 500 € HT (½ tarif la première année)

Logement : 250 €