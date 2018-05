SOS Campagne: Bar Restaurant

A Monestier, une commune de l’Allier, située à 50 km de Montluçon et à 50 km de Moulins la préfecture, il y a un bar restaurant à reprendre.

SOS Campagne : Ce bel établissement bar restaurant, construit au sein d’un ancien prieuré, est situé au cœur de la commune de Monestier, sur la place du village, bénéficiant d’un grand parking.

Fermé depuis avril 2018 suite au départ de l’exploitant.

Il proposait une cuisine traditionnelle avec des menus ouvriers le midi et des menus et carte plus élaborés le week-end.

Murs, licence IV et une partie du matériel appartiennent à la commune.

La commune recherche donc un professionnel de la restauration qui saura redynamiser son établissement.

Belle bâtisse disposant au RDC :

– d’un bar,

– de deux salles de restauration,

– d’une belle terrasse à l’arrière, avec vue sur l’église,

– de deux toilettes dont un accessible aux personnes à mobilité réduite,

– d’une grande cuisine fonctionnelle et aux normes,

– d’une réserve,

– d’un espace plonge,

– d’un espace légumerie,

– d’une cave,

– d’une salle annexe donnant sur la terrasse,

– d’une grande cour à l’avant où se trouve un ancien four à pain pouvant servir de réserve (12 m²)

– d’un grand terrain à l’arrière d’environ 3 000 m² arboré de nombreux arbres fruitiers.

Etablissement aux normes d’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) et aux normes d’hygiène et sécurité en vigueur.

Clientèle principalement locale, de la commune et des communes environnante mais également dans un rayon plus étendu provenant des villes de Moulins, Vichy, Gannat, Montmarault…

Beaucoup de résidences secondaires et notamment des maisons de famille, ce qui offre un véritable atout à l’affaire pendant les vacances et les week-ends.

Commerce disponible au 1er juillet, bail commercial neuf.

Logement annexé à l’étage sur toute la superficie du restaurant (environ 80 m²), composé d’un salon avec cuisine ouverte, de 3 chambres, d’une salle de bain et d’un WC.

Prévoir un investissement minimum à évaluer pour le démarrage de l’activité : besoin en fonds de roulement, trésorerie, stock, achat de matériels (Vaisselle, verrerie, mobilier de salle et de terrasse, matériel de cuisine, de bar…)