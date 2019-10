SOS Campagne: Atelier de fabrication de bougies à reprendre à Saint-Plaisir

Atelier de fabrication de bougies artisanales, à vendre au cœur de Saint-Plaisir.

Cet atelier de fabrication de bougies artisanales est très bien situé, en centre bourg.

Murs appartenant à la commune.

Rez-de-chaussée de 70 m² : atelier de fabrication, espace boutique (entièrement meublé et aménagé), WC, cuisine neuve (équipée avec congélateur et réfrigérateur), et cour ensoleillée (avec tables et chaises extérieures).

« L’Atelier des Lueurs » propose diverses prestations :

Vente des bougies en boutique et tous les 15 jours au marché de Bourbon l’Archambault.

Démonstration du savoir-faire artisanal, en partenariat avec l’Office de Tourisme, tous les jeudis.

Démonstrations régulièrement programmées avec des groupes, sur réservation : associations locales, anniversaires adultes et enfants, touristes hébergés dans des gîtes de la commune, etc.

Participation ponctuelle à des expositions et marchés à thème : réseau Bienvenue à la Ferme, marchés de Noël, rencontres de créateurs.

Clientèle locale fidèle, et de passage (touristes, curistes, marchés ponctuels).

Plus d’informations sur Facebook et Youtube

Bilans et liste du matériel disponible auprès de l’exploitante.

La cédante propose de former son successeur.

Prix de vente de l’ensemble (le fonds de commerce, le stock, le matériel et la licence IV) : 26.000€.

Montant du loyer mensuel : 200 € TTC hors charges.