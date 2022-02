Priorité éco : l’invité de Christine Ockrent

Thomas Laborey, fondateur du cabinet de conseil Blooming Partners est l’invité de Christine Ockrent dans Priorité éco.

Avec la journaliste, il revient sur les évolutions récentes du management et du monde de l’entreprise à la suite de la crise sanitaire et sur les perspectives dans ce domaine pour les années à venir.

Priorité éco : Travailler et manager en ère post covid

Première évolution notable observée par l’entrepreneur, la modification de la gestion du temps par les salariés. “On s’aperçoit que lorsque les collaborateurs sont libres de travailler de chez eux ou pas, qu’ils ont une véritable liberté de gestion de leur temps, ils sont tout de suite plus productifs et plus épanouis”, détaille Thomas Laborey.

Il faut dire que les confinements et les couvre-feux successifs ont obligé les entreprises à réinventer leur modèle à marche forcée et à laisser une liberté plus grande aux salariés.

“Ce mouvement il faut essayer de le rationaliser pour ne pas qu’il soit désordonné et non-reproductible.”

Seconde grande évolution, un besoin d’une plus grande horizontalité dans les rapports hiérarchiques ; “l’ancien modèle de management vertical est en train de mourir, un nouveau modèle est en train d’émerger qui laisse plus de places aux collaborateurs”, analyse Thomas Laborey.

Ce qui engendre de nouvelles problématiques d’attractivité pour les entreprises qui, aussi paradoxal que cela puisse paraître, ont parfois du mal à attirer ou faire rester les talents, “c’est une véritable inversion de pouvoir entre l’offreur et le demandeur d’emploi”, poursuit Thomas Laborey.

La RSE est elle aussi au centre des préoccupations de l’entreprise post COVID, “un certain nombre de sujets régaliens sont désormais abandonnés par l’Etat au profit des entreprises privées, analyse l’expert. Le pouvoir des entreprises n’a jamais été aussi fort, avec un certain nombre de responsabilités.” Ce qui oblige de plus en plus les organisations à un alignement du discours et de l’action tant toute décision d’entreprise est aujourd’hui scrutée et épluchée sur les réseaux.