La France des Solutions: Konexio – lutter contre la fracture numérique

La France des Solutions du 08 au 14 octobre : pour vous donner envie d’agir

La France des solutions a été créée en 2013 par Reporters d’Espoirs pour :

– Mettre en lumière les initiatives qui apportent des réponses significatives aux enjeux économiques, sociaux, écologiques.

– Créer du lien entre ceux qui les entreprennent et les médias

– Booster la confiance et l’envie d’agir.

Du 08 au 14 octobre 2018, reporters d’espoirs organise une remise de prix et différents événements pour mettre à l’honneur ces acteurs de solutions qui font bouger la France. Cette année 33 médias se sont associés à l’opération. La chaîne demain! partenaire de cette édition 2018 vous propose de découvrir au cours d’une émission spéciale quotidienne, des associations qui apportent des solutions en matière d’emploi.

La France des Solutions: Konexio pour lutter contre la fracture numérique

Dans cette émission nous recevons Jean Guo (Directrice générale et co-fondatrice), de Konexio.

Cette jeune structure à été crée par deux jeunes femmes (Jean Guo, ancienne consultant dans la Silicon Valley et Binta Jammeh enseignante). Leur objectif était de créer avec Konexio, un rassemblement de personnes de différents horizons pour lutter contre la fracture numérique.

Konexio agit pour promouvoir l’inclusion socio-économique et lutter contre le chômage des plus vulnérables, notamment les réfugiés et les migrants.

C’est ainsi que Konexio propose des formations numériques et un accès à un solide réseau professionnel pour accompagner ses apprenants, avec pour but ultime de les placer parmi les partenaires entreprises qui recherchent des talents en numérique.

Concrètement Konexio propose des programmes d’apprentissage au numérique (depuis les bases informatiques jusqu’au développement web) en s’appuyant sur une plateforme d’e-learning dynamique et innovante, dont la pédagogie est spécialement adaptée pour les populations défavorisées.

L’association offre également l’accès à un programme de mentoring/parrainage par des professionnels du monde du numérique et divers partenariats avec des entreprises de la Tech. La technique d’apprentissage personnalisée conduit à une certification (Passeport de Compétences Informatique Européen – PCIE) reconnue mondialement et qui permet de valider l’apprentissage des compétences de base en informatique. Des ateliers en informatique sont dispensés plusieurs fois par semaine par des formateurs en informatique certifiés.