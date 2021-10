Demain Entreprendre: l’actualité des entreprises!

Nicolas Reffé, Directeur Général de Blocs et Compagnie, est l’invité de Jérôme LIBESKIND dans l’émission Demain Entreprendre. Blocs et Compagnie propose une appli GeoWallet, une offre SaaS de gestion des activités de mobilité en entreprise permettant l’enregistrement automatique des trajets, et l’export de rapports comptables dans le respect de la vie privé des conducteurs.