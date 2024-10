Salon Générations Reconversion 2024 avec Stéphane MAAS

Stéphane Maas Directeur de Transitions Pro Île-de France est l’invité de cette édition spéciale enregistrée à l’occasion du salon générations reconversion. Organisé par Transitions Pro Île-de-France, (expert de la reconversion depuis 40 ans),

Générations Reconversion est un événement unique et inédit, à la croisée d’un salon et d’un nouveau mode de rencontre. Dans cette émission Stéphane Maas nous fait un premier bilan de ces deux jours de salon et il nous explique les projets de Transitions pro dans les mois à venir.

Génération Reconversion 2024 une série d’émissions à découvrir

Demain TV vous propose en partenariat avec Transitions Pro Île-de-France une série d’émissions enregistrée pendant le salon Générations Reconversion. 25 émissions pour passer à l’action, changer de vie professionnelle, découvrir les métiers et entreprises qui recrutent !