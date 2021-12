Isabelle Peyron, Cofondatrice de 123CPF est l’invitée de Jérôme Libeskind dans Demain Entreprendre.

Cette entrepeneure est venue nous présenter 123CPF un service sur mesure, permettant de de faciliter le suivi de formations.

Avec 123CPF on peut se former en bureautique, en informatique en langues, ou en management, en création d’entreprise et ils proposent également des bilans de compétences.