Le Journal de la Formation spécial UHFP avec ICPF

Vincent Capoën, Directeur général délégué de l’ICPF est l’invité des cette édition spéciale du Journal de la Formation enregistrée à l’occasion de l’Université d’hiver de la formation professionnelle 2023 organisée par Centre Inffo. Il évoque avec nous l’évolution du secteur vu sous le prisme de la qualité, mais pour lui un des grand enjeux du secteur de la formation est la digitalisation.

ICPF : un acteur de la certification en France.

Créée en 1995, ICPF est un institut de certification qui audite et certifie les professionnels de la formation. La société délivre les certifications :

Qualiopi qui porte la qualité des organisme de formation en France (avec une dimension d’accès au financement public),

ISO 9001 et ISO 21001 à destination des organisme de formation

et ICPF PRO (pour les formateurs et intervenants en formation).

La 18e UHFP Université d’hiver de la formation professionnelle

Organisée par Centre Inffo depuis 1989, l’Université d’hiver de la formation professionnelle est l’événement de référence de tous les acteurs de l’accompagnement et du développement des compétences au service des jeunes, des actifs, des entreprises et des territoires. Tous les deux ans l’ UHFP rassemble et facilite les échanges entre DRH, responsables de formation en entreprise, dirigeants d’organismes de formation, consultants, coachs, chercheurs, edtechs, financeurs et décideurs, acteurs privés, publics et paritaires en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles.