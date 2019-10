Salon de coiffure lumineux et chaleureux à reprendre en Lozère

A vendre, pour raisons de santé, un salon de coiffure situé dans un village de Lozère limitrophe avec l’Ardèche et la Haute Loire.

Il donne sur la place de l’église, en plein cœur du village, où il est très facile de se garer.

Une arrière-boutique de 8 m² permet de faire les couleurs.

Le matériel a été entièrement renouvelé en 2017.

La clientèle est locale et entièrement fidèle au commerce.

La maison d’habitation attenante au local pourra être louée au repreneur en fonction des besoins.

Elle dispose d’un petit jardin, d’une grande cuisine salle à manger et d’une salle de bain-WC au rez de chaussé, et de quatre chambres à l’étage.

Vente du fonds de commerce : 12 000 €

Location des murs du salon (bail 3-6-9) : 300 €/mois charges comprises (eau, électricité, chauffage)

Contact

RELANCE Margeride Est

Marie-Laure MUGNIER / Aude CHARMASSON

2 chemin des lombards

48300 LANGOGNE

Tél. 04 66 69 26 13

langogne@relancecevennes.fr

www.relancecevennes.fr

Annonce diffusée par RELANCE, service gratuit mis en place par les Chambres consulaires du Gard et de la Lozère pour favoriser la transmission des entreprises des Cévennes et de la Margeride Est.

