Restaurant

Dans le secteur de Jonzac et ses environs, en Charente-Maritime, sur une route départementale fortement empruntée (axe Bordeaux/Nantes) à mi-chemin de 2 sorties d’autoroute, dans un village dynamique (1.300 habitants, ZA accueillant des entreprises de renommée internationale – nombreux commerces) et à 12 km d’une ville thermale en plein expansion, il y a un restaurant à reprendre.

Ce restaurant, créé il y a 14 ans, bénéficie d’une excellente réputation locale mais aussi sur le web ce qui intéresse la clientèle touristique ou de passage (Tripadvisor – La Fourchette – Google).

L’établissement propose 3 salles, une terrasse autour de la piscine (utilisable à titre personnel) et un jardin.

Le restaurant peut accueillir jusqu’à 60 couverts à l’intérieur et une vingtaine de couverts sur la terrasse.

Le restaurant est entièrement équipé et exploitable immédiatement : piano, four, bain-marie, armoire chaude, véritable chambre froide, frigos, cellule de refroidissement, machine sous vide, robots, lave verre et sèche couvert, machine à laver et sèche-linge, clim réversible, accessibilité PMR, caisse enregistreuse aux normes, etc. Plusieurs aménagements entrepris depuis la reprise du restaurant ont été fait (terrasse, façade, nappes, matériel, etc.).

Prix du fonds : 130.000 €.

Possibilité d’acquérir les murs.

Référence annonce : 172H3932