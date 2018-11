Propriété pour activités touristiques ou création d’une pisciculture

Ancien moulin mis en vente à proximité du bourg de Trévol et de la N7.

Établie sur un terrain clos d’environ 2,5 ha, la propriété est parfaitement entretenue dans un environnement calme et naturel.

Traversée par une rivière et un bief de 300 mètres (idéal pour la création d’une pisciculture), elle bénéficie également d’1 ha de terrain de l’autre côté de la route avec des arbres fruitiers.

Murs appartenant aux cédants.

Le Petit Moulin

RDC :cuisine équipée (15,48 m²), 2 vérandas (5,31 et 10 m²), salle de bain et WC (4 m²), salon (14 m²), chambre (25 m²).

1er étage : chambre (14 m²), 2 greniers (23 et 27 m² au sol).

Le Grand Moulin (maison principale entièrement rénovée)

RDC : entrée (2,14 m²), cuisine équipée (12 m²), salle de bain (6,27 m²), WC (1,2 m²).

1er étage : 3 chambres (20, 20 et 16,5 m²), salle de bain WC (4 m²), séjour avec cheminée double foyer (41 m²), bureau (15 m²), grenier (30 m²).

La Maison du Gardien (idéale pour la création d’un gîte)

RDC : cuisine (14 m²), séjour (18 m²), salle de bain et WC (2,8 m²).

1er étage : chambre (14,80 m²), grenier (18 m²).

Plusieurs dépendances : garage pour 2 voitures, hangar, petites écuries.

Prix de vente de l’ensemble : 250 000 €.