Projet d’hôtel-restaurant sur un terrain en ZAC

Gannat est une commune de 5 841 habitants, située au sud du département de l’Allier, à la limite du Puy-de-Dôme, proche de l’agglomération de Vichy et à mi-chemin entre Clermont-Ferrand et Moulins et seulement 3h30 de Paris, accessible par l’autoroute A71, un terrain de 7.500 m² est à vendre, en bordure de l’A719, à l’Ouest de Vichy, le long de l’ex RN9 entre Clermont-Ferrand et Moulins, en direction de Saint Pourçain sur Sioule.

Terrain de 7 500 m² situé sur la zone d’activités des Clos Durs (17 hectares et 51 emplois) en périphérie nord de Gannat.

Emplacement idéal pour y développer un projet d’hôtel-restaurant.

Au croisement de l’ex RN9 (près de 9 000 voitures au quotidien) et de l’A719 (environ 7 000 véhicules) sortie n°14. Proximité immédiate de l’actuel demi-échangeur et du futur échangeur complet de l’A719.

Forte visibilité grâce à l’autoroute qui la surplombe.

Accès facilité par les ronds-points et la configuration plane du terrain. Captation de clientèle de passage.

Cette ZAC accueille les sociétés : Alloin (Transport), Dabrigeon (Transport), Vulco (Pneu), Garage Renault, Garage Citroën, SOCAP (Pneu), Barel (Conditionnement de Porc), un distributeur de pompes agricoles et industrielles, Au sourire du Bougnat, Entreprise Blanc.

Plusieurs autres ZAC aux alentours : Prés Liats (20 hectares, 85 emplois) avec les établissements SEMONSAT, Malcourlet proche des zones commerciales, Naturopôle avec 225 emplois dans les métiers de l’innovation, du développement, de la production, du conditionnement et de la logistique. Travaillent à l’échelle nationale et européenne.

Ces entreprises ont des besoins conséquents en hôtellerie et restauration pour leurs visiteurs, commerciaux et travailleurs.

Une étude a d’ailleurs été réalisée en vue d’implanter un projet d’hôtellerie-restauration, mais le groupe a suspendu le projet pour le moment.

Prix de vente : 15 € le m², soit 112 500 € les 7500 m².