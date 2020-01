Garage – Boutique artisanale à reprendre

Dans les Cévennes lozériennes, sur le GR70 et à proximité station de ski et stations thermales, un garage et une boutique artisanale sont à reprendre.

Le garage réparation et entretien toutes marques a une superficie de 250 m².

La boutique de souvenirs + produits locaux fait 50 m².

Il y a des réserves de 25 m² et un bureau de 25 m².

Terrain arrière de 610 m².

Possibilité d’extension.

L’ensemble fait 1 176 m².

Parking communal.

Les deux affaires sont accolées et complémentaires : la boutique fonctionne avec le passage (touristes, randonneurs), le garage avec une clientèle fidèle depuis 12 ans.

Pas de salariés à reprendre.

Potentiel de développement vente de véhicules d’occasion.

Affaire rentable, existant depuis 1983, pour un couple ou 2 voire 3 associés.

Vente fonds de commerce et murs : 260 000 €

Référence annonce : M0248