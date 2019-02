Presse librairie papeterie FDJ loto cadeaux et articles divers

URGENT, cause santé, à vendre, presse librairie papeterie FDJ loto cadeaux et articles divers, au cœur de Villefranche d’Allier, à seulement 26 km de Montluçon (sous-préfecture), à 12 km de Bizeneuille et de Montmarault (autoroute A71), sur axe passant (itinéraire vert Paris), à proximité d’autres commerces.

Magasin 32 m² et réserve 20 m² (dépendance).

Activité exploitée par le cédant depuis 1987 (Reprise) en entreprise individuelle.

N’emploie pas de salarié.

Ouvert tous les matins de 7h à 12h30 et le vendredi après-midi de 14h à 19h compte tenu de l’état de santé du chef d’entreprise.

Clientèle de passage, locale et fidélisée notamment salariés d’une entreprise de 1 000 emplois.

Seule presse de la commune. Concurrence à 15 km.

Affaire offrant un fort potentiel de développement.

Eléments financiers disponibles auprès du comptable.

Matériel complet cédé avec le fonds.

Logement annexé : RDC cuisine, bureau avec WC, buanderie. 1er étage : séjour, 2 chambres, salle de bain et WC. Cour intérieure. Dépendances, 2 caves et puits mitoyen. Chauffage gaz de ville.

Prix de vente du fonds de commerce : 35 000 €.

Prix de vente des murs : 64 000 €.

Stock à estimer au moment de la vente : env. 10 000 €.