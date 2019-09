Négoce de vins et drive rural à reprendre dans la Nièvre

Ce commerce de négoce de vins et drive rural est situé au cœur du village de Ouroux en Morvan (650 habitants), à 10 mn du lac des Settons.

Le village dispose d’une offre commerciale et artisanale de première nécessité (boulangerie, épicerie, garagiste, coiffeur, station-service 24h/24h, pharmacie, pompiers…).

Ce négoce de vins et drive rural est au cœur du territoire des Grands Lacs du Morvan, destination touristique du parc du Morvan, à moins de 3h des régions parisienne et lyonnaise.

Il est situé à 4 km du lac de Pannecière, 10 km du lac des Settons, et 1 h de la route des vins de Bourgogne.

Commerce de négoce de vins et vente de produits locaux, bio avec un drive rural (création 2016)

Vente de vins, bières, spiritueux, produits du terroir, produits bio, gaz, granulés de bois…

Établissement créé depuis 1882. Ouvert à l’année.

L’activité de négoce de vins représente une partie (87%) du chiffre d’affaires et le drive rural 13%.

L’entreprise emploi 1 salarié préparateur (CDI 30h/semaine) et 1 comptable (CDI 20h/mois)

L’entreprise dispose d’un bâtiment de 790 m² comprenant :

Boutique et espace de vente (produits bio) : 30 m²

Magasin expo-vente de 220 m² dans une cave voutée avec briques et tonneaux

Stockage : 80 m², bureau : 8 m²

Un écomusée des vieux outils de la tonnellerie (réseau des écomusées)

Stockage, sanitaires aux normes PMR.

1 véhicule (fourgon Ford) et 1 camion Man 12T + remorque 3.5 T

Autre matériel : frigos de stockage, matériel informatique…

Clientèle locale (particuliers : 60%), CHR (40%), associations, clubs…

Le drive rural a apporté une nouvelle clientèle fidèle et adepte de ce nouveau mode de consommation (livraison des commandes dans un rayon de 30 km)

Site Internet « vitrine » et site de vente en ligne (Drive rural)

C.A 2018 : 213 000 € (hors brasserie). +20% par rapport à 2017.

Etablissement situé en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) offrant des exonérations (impôt sur les bénéfices pendant 5 ans puis dégressif les 3 années suivantes, CFE, charges patronales sur les salariés).

Accompagnement dans l’installation possible par la communauté de communes.