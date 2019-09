Plâtrerie, carrelage, cheminées et insert

Dans le secteur de La Rochelle, Rochefort et leurs environs, en Charente-Maritime, il y a, à reprendre, un fonds de commerce d’installation, entretien et ramonage de poêles à bois/granulés et foyers fermés, plâtrerie, carrelage.

Entreprise présente sur le secteur depuis 1964.

Très bonne notoriété. Clientèle fidèle.

CA supérieur à 100.000 €.

Prix du fonds : 35.000 €.

Référence annonce : 171C7311