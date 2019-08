Multiservices – Bar restaurant

Cause départ à la retraite – reprise multi services village beaujolais vignoble 450 habitants.

Territoire rural au cadre de vie calme et préservé, son dynamisme résulte de la proximité de l’agglomération caladoise et d’une économie locale orientée vers la viticulture et le tourisme vert.

Cet établissement (environ 250 m²) se compose en entrant d’une épicerie qui se prolonge en un bar et une salle de restauration qui donne sur une terrasse couverte avec vue sur un cours d’eau.

Situé en plein cœur de bourg à une centaine de mètres de l’école et de la mairie, l’accessibilité et le stationnement sont aisés.

L’ensemble du bâtiment est de plain-pied et en bon état.

La décoration est neutre – espaces très lumineux.

La cuisine est spacieuse et fonctionnelle, avec du matériel suivi en bon état.

Potentiel à développer restauration groupes : touristes, associations, réunions de familles…

Épicerie produits locaux…

Fonds de commerce : 70 000 €.