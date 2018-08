Maison de bourg avec locaux commerciaux

Buxières-les-Mines est une commune de 1 085 habitants située au centre du département de l’Allier, au cœur du Bocage Bourbonnais, à 10 minutes de la Route Centre Europe Atlantique (RCEA), à 20 minutes a l’A71 (sortie Montmarault), à 35 km de Moulins et 40 km de Montluçon.

Sur la commune de Buxières-les-Mines, une maison de bourg avec 2 locaux commerciaux à vendre.

Très bon emplacement, sur une place aménagée avec stationnements.

La maison donne sur une rue fréquentée, proche de la boulangerie, supérette et du cabinet médical.

Il y a 4 caves et un jardin non attenant à proximité.

La maison est scindée en 2 parties avec 1 local commercial chacune et une grande vitrine.

Prévoir travaux d’accessibilité.

La 1ère partie :

– RDC : ancien tabac-presse avec présentoirs fermé depuis 2013, cuisine, pièce pouvant servir de bureau et d’espace de rangement.

– Logement annexé au 1er étage : salle à manger, cuisine, buanderie, salle de bain et WC et 2 chambres au 2nd.

La 2nde partie

– RDC : ancien local commercial à rénover, arrière-cuisine, salle de rangements et WC extérieur. Système de chauffe-eau à changer.

– À l’étage : 2 pièces avec parquet. Travaux à prévoir.

Accès au niveau supérieur par une entrée indépendante sur le côté de la maison : escalier accessible depuis l’intérieur du tabac presse ou par un second situé à l’intérieur du deuxième magasin.

Possibilité de moduler les différents espaces.

Prix de vente : 70 000€ frais d’agence inclus.

Contact de l’Agence Immobilière : Jouan Immobilier à Ygrande : 04.70.66.31.16.