Magasin spécialisé Bio

A céder dans village dynamique de 1.000 habitants, situé au cœur des vallées cévenoles, proche Anduze et Saint Jean du Gard, commerce de détail produits alimentaires bio. Magasin existant depuis plus de 10 ans, présentant une gamme de produits frais (fruits et légumes / produits laitiers et végétaux / œufs), épicerie sèche, dépôt de pain, vins et bières locales bio.

Magasin spécialisé Bio avec, en complément, une gamme de produits régionaux et produits cosmétiques.

Local de 70 m² en très bon état, situé dans rue commerçante principale ; équipement complet.

Clientèle fidélisée de la communes et des villages alentours + résidents secondaires.

Activité conseillée pour une personne à l’année.

Accompagnement prévu pour présenter les fournisseurs et la clientèle.

Prix de cession du fonds de commerce : 35 000 €.

Loyer (bail 3*6*9 ) : 280 € / mois.