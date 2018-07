Imprimerie flexo

Das le secteur Ouest Charente, il y a une imprimerie flexo à reprendre pour cause de retraite.

Cette imprimerie a été créée en 1985.

Activité flexo : ruban adhésif et balisage.

Machine traditionnelle 3 couleurs.

Entretien régulier.

Clientèle de professionnels.

Conviendrait pour complément d’activité ou à redévelopper (cause santé).

Accompagnement et formation possible.

A délocaliser.

Prix du fonds: 30 000€

Référence transcommerce : 162A4914