Hôtel – Restaurant à reprendre en Lozère

A céder, cause changement géographique, un hôtel – restaurant – bar – grill dans le département de la Lozère.

C’est un grand hôtel historique de la ville situé sur un chemin réputé de randonnée.

Hôtel sur trois étages : 17 chambres équipées avec salle de bain (douche) et toilettes, télévision.

Restaurant en RDC : 3 salles de restauration, jusqu’à 150 couverts, plus une salle de petit déjeuner.

Un bar avec licence IV.

Cuisine fonctionnelle, aux normes et four à pizza.

Appartement de fonction de 50m².

Parc fermé de 3 000 m² pouvant accueillir les ânes en été, et des places de parking devant l’hôtel.

Le sous-sol permet de faire un parking moto et une sellerie en période estivale.

Vente du fonds de commerce : 245 000 € à négocier. Murs en location. Possibilité vente à terme.

Référence annonce : M0033