A reprendre: Restaurant café dans les Cévennes

A reprendre un café restaurant traditionnel dans un village de 300 habitants, situé au cœur des vallées cévenoles et à proximité d’Anduze et de Saint Hippolyte du Fort.

Ce restaurant café est situé dans un bâti de caractère de 265 m² situé dans un village pittoresque, cadre naturel préservé.

Cuisine et restaurant en bon état, matériel complet (renouvelé en 2015 et 2018).

Capacité de 25 couverts à l’intérieur et 40 en terrasse.

Restauration basée sur le travail des produits locaux de qualité.

Collaboration étroite avec le réseau des hébergements touristiques locaux, clientèle familiale, résidences secondaires et randonneurs.

Licence IV. Café esprit « café de pays ». Appartement attenant (T4) et espace stockage réserve et mobilier. Nombreux référencements dont : Guide Michelin 2019, Guide du Routard. Entreprise conseillée pour un couple du métier de la restauration. Le bâtiment appartient à la municipalité.

Prix de cession du fonds : 90 000 €.

Bail (3*6*9 avec logement de fonction compris): 252 € /mois.