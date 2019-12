Ã‰picerie multiservices

Épicerie multiservices

Épicerie Commerce de proximité à reprendre au cœur de la commune de Treban (à 30 km de Moulins (Préfecture – ville d’art et d’histoire) et à 17 km de Saint-Pourçain-Sur-Sioule (pays de vignoble), proche Route Centre Europe Atlantique et A71).

Les vitrines de l’épicerie sont face au carrefour central du village, axe routier fréquenté.

Activité diversifiée : épicerie traditionnelle, tabac, presse (quotidien, hebdomadaires, magazines), FDJ, dépôt de pain / pressing / couture / gaz, vente timbres et cartes téléphoniques, point vert (retrait pour les clients du Crédit Agricole Centre France).

Large rayon fromagerie et charcuterie à la coupe, des fruits et légumes, des produits frais (approvisionnement local en viande et fromages).

Murs appartenant à un propriétaire privé.

Magasin de 65 m², bureau de 10 m², et réserve de 10 m².

Climatisé et informatisé conformément à la réglementation en vigueur (caisse informatisé, logiciel de gestion magasin et tabac).

Équipé d’un système d’alarme et de rideaux métalliques.

Matériel complet et en bon état : étalage, vitrine réfrigérée, gondole, etc.

Ouvert du mardi au dimanche matin.

Clientèle locale fidèle et touristique en période estivale.

Aucun salarié.

Bilans et liste du matériel disponibles auprès du cédant.

Prix de vente du fonds avec matériel (hors stocks tabac et marchandise magasin) : 43 000 €.

Loyer mensuel : 227 € HT. Bail commercial 3/6/9 datant de septembre 2016 à reprendre.