Ensemble immobilier: Local professionnel, grange et logement

A vendre, au centre de Coutouvre, dans le département de La Loire, un ensemble immobilier comprenant un local commercial (ancienne épicerie), une grange attenante et un grand logement avec jardin.

La commune de Coutouvre (plus de 1000 habitants) se situe à 15 km de Roanne. Elle dispose de différents commerces et services de proximité et d’une vie associative active.



L’ensemble immobilier est situé au centre bourg.

Il comprend :

– un local commercial (ancienne épicerie) de 45 m² avec un bureau (13 m²), une buanderie (15 m²), une chambre froide (4 m²), un WC

– deux grandes caves voutées de 40 m² chacune

– une grande grange attenante (135 m² au sol avec une mezzanine de 45 m²)

– un grand logement en pierre sur 2 niveaux (180 m² habitables : séjour 47 m², salon 17 m², grande cuisine, 4 chambres de 10 à 28 m², bureau, salle d’eau et 2 WC)

– chauffage central au gaz de ville, puits, 474 m² de terrain (jardin) + 309 m² de terrain non attenant.



Prix de vente : 160 000€