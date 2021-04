Commerce Ã©lectromÃ©nager, Ã©lectricien rÃ©parateur

Commerce électroménager, électricien réparateur

*URGENT*

Boutique électroménager à céder pour causes de problèmes de santé et de retraite, sur le secteur du piémont Cévenol en limite Gard Hérault.

Commerce électroménager et activité d’artisan couvrant les domaines de l’électricité générale, la climatisation, la pose d’alarmes et d’antennes.

Entreprise existante depuis plus de 25 ans.

Clientèle locale située dans le Gard et l’Hérault – majorité de particuliers et quelques collectivités.

Locaux en bon état 95 m², situés en centre bourg, grand parking face au magasin.

Matériel complet et deux véhicules prévus dans la cession.

Entreprise gérée par deux actifs et employant un ouvrier et une vendeuse en temps partiel.

Accompagnement prévu par les cédants.

Prix de cession du fonds de commerce : 40 000 €.

Loyer magasin à renouveler (bail 3*6*9) : 667 € / mois.

Référence : G0652