Commerce alimentation VIVAL

À reprendre, cause nouveau projet, commerce alimentation VIVAL, à Besson (03), à moins de 20 minutes de Moulins (Préfecture – Ville d’art et d’Histoire).

Alimentation avec rayon coupe, marée, produits locaux, livraison à domicile, gaz. Vente importante de fruits et légumes.

60 m² de surface de vente, 50 m² de réserve. Parking à disposition des clients.

Situé au cœur des autres commerces complémentaires du village : boucherie, bar restaurant, coiffeur, médecin, pharmacie, etc.

Panier moyen : 13,32 €.

Travaille très bien avec toutes les associations.

Très bon potentiel CA.

Ouvert du mardi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30.

Le dimanche de 7h30 à 12h30.

Fermé le dimanche AM et lundi.

Logement F2 inclus.

Prix de vente du fonds de commerce : 65 000 €.

Loyer mensuel : 400 € TTC.

Possibilité de racheter les murs à 55 000 €.