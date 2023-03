Commerce à reprendre: tabac presse à Saint-Martin-d’Estréaux (42)

Un Tabac Presse à reprendre rapidement !

Description :

Ce tabac presse à reprendre est situé à Saint-Martin-d’Estréaux. C’est une commune rurale (900 habitants) située à 34 km de ROANNE, dans le nord du département de la Loire.

C’est un bourg centre pour plusieurs villages environnants des départements de la Loire et de l’Allier. La commune dispose de nombreux commerces et services de proximité (boucherie-charcuterie, bar, boulangerie, restaurant, agence bancaire, salon de coiffure, pharmacie, cabinet médical, marché hebdomadaire, …) et d’une vie associative active.

Description de l’affaire

L’espace de vente de 60 m² regroupe des activités très diversifiées : tabac, presse, Française Des Jeux, librairie, confiserie, boissons chaudes ou froides, papeterie, cadeaux, machine à clefs, dépôt service de transport de Roannais Agglomération, dépôt pressing. Ce commerce dispose d’une belle clientèle locale.

L’affaire dispose d’un logement de 140 m² à l’étage.

Côté équipement on y trouve un espace de vente équipé d’une vitrine, de grands linéaires pour la presse, une caisse enregistreuse, un chauffage réversible, un rideau de fer et un vitrage antieffraction sur la porte.

Prix et Conditions de la reprise

Fonds : 95 000 €

Murs : loyer de 800 € (commerce + logement) possibilité d’achat des murs.