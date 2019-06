Café restaurant + logement

Bar à reprendre sur la place du centre-bourg du Donjon, à proximité de la N994.

Grande vitrine et parking.

Murs appartenant à un propriétaire privé.

Conforme aux normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite (Dérogation technique obtenue).

Très bien entretenu, spacieux et avec de hauts plafonds.

Salle de bar de 60 m², salle de réception de 40 m², cuisine de 10 m², terrasse de 32 couverts et sanitaires.

Production d’eau chaude électrique et chauffage au fuel.

Équipement et matériel : tables, chaises, banquettes, lave-verres et pompe à bière.

Ouvert tous les jours de 6h45 à 20h30 environ, sauf le jeudi d’octobre à mars.

Aucun employé.

Clientèle principalement locale et fidèle, des alentours et touristique.

Communication via le foot et les animations locales.

2018 – Chiffre d’affaires : 105 000 € et EBE (en progression) : 26 000 €.

Véritable potentiel de développement (jeux, restauration rapide…).

Bilans complets et liste du matériel disponibles auprès de la cédante.

Appartement habitable de 100 m² annexé à l’activité : fenêtres isolées, 4 chambres, bureau, salle de bain, WC, cour et jardin.

Production d’eau chaude électrique et chauffage au fuel.

Montant du loyer dans le cadre d’un bail d’habitation : 300 € TTC /mois.

Montant du loyer dans le cadre d’un bail commercial : 400 € TTC /mois (échéance 2022).

Prix de vente du fonds de commerce : 75 000 € dont 4 000 € d’équipements et matériels.

Montant du stock : à évaluer au moment de la vente.