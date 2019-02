Boulangerie Tabac Épicerie

Au cœur de la commune du Breuil (petite commune rurale du département de l’Allier de 534 hab., à 19 km au Nord-Est de Vichy, la plus grande ville des environs et à 9 km de Lapalisse (labelisée « Plus Beaux Détours de France » et « Village-Étape »), commerce de proximité à reprendre, cause retraite et santé : Boulangerie – pâtisserie, tabac, épicerie, presse, jeux, dépôt de gaz, journaux, point Poste, point Vert (Loto à venir).

Franchisé VIVAL by Casino. Produits locaux.

Ouvert du mardi au samedi de 7h à 12h30 et de 15h à 19h, dimanche de 7h à 12h30.

Fermeture hebdomadaire lundi.

Exploité en couple (conjoint collaborateur).

Emploie actuellement 1 salarié à mi-temps (vendeuse).

5 semaines de congés (mars – septembre).

CA 2017 – 256 201 € HT. Bonne rentabilité. Bilans disponibles auprès des cédants.

Potentiel de développement notamment tournées à relancer (arrêt en 2016).

Fournis 2 cantines scolaires locales + dépôt de pain à Isserpent et Châtelus.

Clientèle locale et de passage (1 500 véhicules/jour).

Projet de rachat des murs par la Mairie.

Projet de construction d’un fournil neuf (68 m²) avec stockage (16 m²) à l’arrière du bâtiment par la commune, communiquant avec laboratoire pâtisserie actuel (22 m²), vestiaires (7 m²), entrée (6 m²), 2 pièces (35 m² – bureau, stockage), magasin (80 m²).

Vitrine sur axe passant.

Possibilité de stationnement.

Alarme, rideau de fer, climatisation réversible, coffre-fort.

Matériel vendu avec le fonds.

Liste disponible. Four à changer.

Véhicule Citroën Jumper (1987).

Possibilité d’accompagnement du repreneur.

Logement au-dessus non habitable, possibilité de logement sur la commune (projet de lotissement).

Bail commercial.

Montant du loyer : à voir avec la Mairie.

Prix de vente du fonds : 110 000 €.