Boulangerie Pâtisserie

À reprendre, cause nouveau projet, murs et fonds de commerce Boulangerie pâtisserie chocolaterie, relais de poste avec tournées au cœur de Louroux-de-Bouble, Place de l’Église (places de stationnements).

Équipement et matériel complet.

Liste disponible auprès du cédant.

Ouvert du mardi au dimanche, sauf le lundi, et les mercredis et dimanches après-midis.

Clientèle locale et fidélisée.

Entreprise individuelle exploitée depuis novembre 2011.

1 salariée (mère de l’exploitant) pour les tournées (non indispensable à l’activité).

1ers concurrents à plus de 15 km.

Chiffres en progression :

CA HT 2018 : 79 000 € + relais de Poste environ 400 € /mois

Résultat : 23 700 €.

Bilans complets sur demande au cédant.

Possibilité de développer l’activité pâtisserie.

Espace de vente avec relais de Poste et réserve : 15 m².

Fournil de 33 m².

Réserve de 12m².

Ballon d’eau chaude électrique et chaudière à condensation au fuel.

Appartement F3 de 80 m² annexé.

Rafraichissement et travaux d’entretien à prévoir.

RDC (électricité revue récemment) : cuisine 10 m², salle à manger 15 m², salon 15 m².

1er étage : bureau de 10 m², salle de bain de 10 m², et 2 chambres de 20 m² chacune.

Grenier indépendant pouvant être aménagé.

Jardin arrière de 150 m².

Prix de vente des murs (commerce + habitation) : 70 000 €.

Prix de vente du fonds (matériel inclus) : 30 000 €.

Possibilité de reprendre la boulangerie des parents de l’exploitant à Servant (63), permettant de n’avoir qu’un seul lieu de production et 2 points de ventes afin d’assurer les revenus pour un couple.

Conditions à voir avec les cédants.