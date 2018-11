Bâtiments

Situé au cœur de la commune de Treban, 2 anciens garages agricoles entourés d’un terrain accessible par un large portail attenant à vendre.

Hangar et bâtiment d’environ 500 m² chacun en bon état et datant de 1950 : grenier, cave, forge, réserve, 2 bureaux, sanitaires (douche, lavabo et WC) et abris extérieur.

Prix de vente : 65 000 € net vendeur dont 5 000 € de frais d’agence et honoraires. Location négociable