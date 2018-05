Bar snack « Au Bon Coin »

Au cœur de Villefranche d’Allier, dans l’Allier, au carrefour de 2 routes passagères (D33 et D16), un bar est à reprendre.

Idéalement situé, à proximité autres commerces et à un croisement, le bar « Au Bon Coin » a également des activités complémentaires comme le dépôt de cigarettes et snack (sandwichs, salades, omelettes…).

L’établissement fait environ 80 m² en rez-de-chaussée avec le bar et sa salle, une salle annexe avec jeux et accès au WC (accessibles PMR) et une 2ème salle annexe.

La rénovation des peintures et WC a été réalisée en 2016.

Ouvert 7j/7.

Matériel et licence IV inclus.

Babyfoot, flipper, machine à boules surprises, distributeur de cacahuètes en location.

Le stationnement y est aisé.

Clientèle locale (population, salariés des entreprises de la commune et alentours, associations) et fort passage.

Le commerce a été repris depuis octobre 2016 par son ancien propriétaire et mis en gérance (salarié gérant 35h) dans l’attente d’un repreneur au plus vite.

Possibilité de logement à l’étage nécessitant des travaux de rafraichissement.

Les murs appartiennent à un propriétaire privé, bail commercial à échéance en février 2019.

CA 2017 env. 84 000 €

Résultat d’exploitation de 12 000 €.

Montant du loyer : 690 € TTC/mois.

Prix de vente du fonds : 30 000 €.

Stock à évaluer au moment de la vente (env. 3 000 €)