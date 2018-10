Bar restaurant PMU Française des Jeux

A une heure de Lyon, dans commune de 1.600 habitants, un Bar PMU Française des Jeux est à reprendre.

Etablissement viable pour un couple

Les activités Bar et PMU représentent 50% du chiffre d’affaires.

L’établissement fait 250 m² au total avec un logement à l’étage composé de 3 chambres, 1 cuisine, 1 salon et 1 salle de bains.

On trouve une salle de café de 50 places, une salle pour le restaurant d’environ 40 couverts et une terrasse de 15 places.

L’établissement est situé en plein centre de la commune avec places de stationnement devant.

La restauration est de type traditionnel en semaine et cuisine familiale le week-end.

Le matériel en cuisine est en excellent état. Pas de gros travaux à prévoir

Prix de vente fonds et murs : 110 000€