Bar restaurant multiservice

A Coutouvre, une commune rurale de 1 100 habitants, située à 14 km de Roanne, il y a un bar restaurant multiservice à reprendre.

Commune dynamique avec différents autres commerces et services (boulangerie, salon de coiffure, petit marché hebdomadaire, maison de retraite…) ainsi qu’une vie associative très active.

Activité de bar et restauration, multiservices (dépôt de journaux, dépôt d’épicerie, point de vente…).

Locaux Professionnels :

– Rez-de-chaussée : (100 m² environ) salle de bar 20 places + grande terrasse extérieure (mise à disposition par la mairie), salle de restaurant (35 couverts), sanitaires, cuisine équipée, local plonge et buanderie.

– 1er étage : salle de réception (36 m²) avec accès indépendant.

– 2ème étage : grand logement (accès indépendant) avec 3 chambres, salle d’eau et WC.

– Sous-sol : garage et très grandes caves.

L’ensemble immobilier est totalement équipé : tables et chaises, bar avec tour réfrigéré, machine à café, frigo, plan de travail inox, piano, lave-mains, trancheuse à jambon, hotte, plonge, lave-vaisselle, congélateur, vaisselles, …

Licence IV.

Prix : 118 000 € (à discuter) pour l’ensemble immobilier et le fonds.