Bar restaurant avec chambres d’hôtes

Au cœur d’un magnifique et authentique village du Périgord Noir, proche des plus importants centres touristiques (Lascaux, Saint Léon sur Vézère, les Eyzies de Tayac Sireuil, Le Bugue) et de toutes commodités, écoles et commerces (5 minutes en voiture), il y a un bar restaurant avec chambres d’hôtes à reprendre.

Le restaurant se compose, d’une salle de 30 couverts, un bar, un casier à vin, une plonge, une cuisine professionnelle aux normes, une réserve, une terrasse entièrement équipée de 24 couverts, parking public face au restaurant.

Matériel de production et mobilier sont en très bon état et récent, aucun investissement à prévoir.

La décoration et l’aménagement ont été réalisés en 2016.

Le restaurant dispose d’une maison d’habitation style Périgourdine de 120 m², comprenant :

– au rez-de-chaussée, une cuisine, une chambre, un grand salon, une salle d’eau avec WC,

– à l’étage, 2 chambres toutes équipées de placards, un WC, une salle d’eau.

Le tout en excellent état (peinture et sol récent).

A l’extérieur, un grand jardin de 500 m² entièrement clôturé, un grand garage de 40 m² pour voiture et matériel, un local à poubelle.

Chauffages : Gaz, électrique, bois

Avantages :

Possibilité de louer l’habitation en location saisonnière en totalité ou une partie (entrées indépendantes)

Emplacement privilégié dans le village

Licence IV

Le restaurant se trouve en ZRR (avantages fiscaux)

Idéal pour couple

Aucun contrat, leasing, salarié à reprendre

Pas de droit de terrasse à payer

Pas de concurrence proche

Prix du loyer restaurant + maison : 580€

Prix de vente du fonds de commerce : 60 000€ TTC