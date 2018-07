Bar restaurant avec licence IV

Linards est une commune de Haute-Vienne, d’environ 1 110 habitants, située à 30 minutes à l’est de Limoges et 15 minutes de l’autoroute A20 reliant Vierzon à Montauban. A 10 minutes du Parc naturel régional de Millevaches, Linards bénéficie des atouts de la proximité de Limoges et de son bassin d’emplois et de la richesse de la campagne limousine.

Un tissu relativement dense de services (écoles maternelles et primaires, services publiques), de commerces et d’artisanat de proximité, de productions agricoles locales et un réseau dense et actif d’associations offres aux habitants un cadre vie dynamique et préservé.

Dans le centre-bourg, une activité de bar restaurant est à céder pour cause de retraite.

Son emplacement est idéal, à proximité de la mairie, d’espaces sportifs et d’une place souvent animée (foire artisanale, vides greniers etc.). La clientèle est essentiellement composée d’habitants (footeux, joueurs de boules de pétanques, associations diverses etc.) qui souhaitent échanger autour d’un verre ou d’un repas convivial.

L’espace comprend une salle d’une vingtaine de m² avec un comptoir, une grande salle attenante de 40 m² et une cuisine d’une douzaine de m².

Des travaux de mises aux normes sont à prévoir.

L’activité est soumise à très peu de concurrence et bénéficie d’un potentiel de développement très important.

L’établissement porte la réputation de la gérante qui s’engage à transmettre ses savoir-faire et ses recettes et assurer le lien avec la clientèle.

Le propriétaire envisagerait de réaliser des travaux si un repreneur se positionnait. Une vente des murs est également possible.

Le fonds de commerce est à vendre 19 000 euros.

L’affaire est idéale pour une personne seule.

N’hésitez surtout pas à venir visiter cette opportunité d’installation.