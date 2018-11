Bar en centre-ville

À Bourbon l’Archambault, en plein centre-ville, dans une rue commerçante et fréquentée, un bar est à reprendre, l’exploitant souhaitant changer d’activité.

Murs appartenant à un propriétaire privé. Bail commercial.

L’établissement possède une salle de bar refaite il y a un an, avec comptoir et 10 places assises ; une terrasse devant l’établissement de 15 places assises, donnant sur la rue et bien exposée ; une cave ; une salle à l’étage de 40 m² environ avec un billard, 12 places assises, un canapé, W.C., une pièce de rangement.

Aux étages supérieurs : une salle pouvant servir de grenier, un ancien appartement (à négocier avec le propriétaire si travaux).

Le fonctionnement de l’entreprise et les caractéristiques financières sont disponibles auprès des cédants.

Prix de vente du fonds de commerce : 19 000 € incluant l’ensemble du matériel, vaisselle, hi-fi et meubles présents dans l’établissement (hors matériel en location : pompes à bière, moulin à café, mobilier extérieur et machine à glaçons).

Bail jusqu’en 2020.

Loyer mensuel : 307 € TTC + charges : eau, électricité, gaz.