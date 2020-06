Maison de village

À Charroux (Classé parmi les plus beaux villages de France), à 10 mn de l’A71, maison de village à rafraîchir d’environ 86 m² élevée sur 2 caves voûtées, comprenant cuisine, séjour, chambre, salle de douche avec WC et garage attenant.

Desservie par le haut débit, cette demeure offre le charme d’une ancienne fermette avec un énorme potentiel (+80 m² de combles aménageables. Chauffage central fuel neuf, alarme et isolation optimum.

Grange de 190 m² en excellent état.

Jardin sans vis-à-vis de 988 m² clos et arboré, derrière la maison et la grange.

Terrasse (marbre blanc), espace de parking.

Propriété saine, idéale pour une habitation principale ou secondaire.

Possibilité d’activité touristique type chambres d’hôtes ou gîte.

Véritable havre de paix dans un environnement de vie exceptionnel près de la ville et de l’A71.

Prix de vente : 132 500 €.